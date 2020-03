Historique des équipes canadiennes en ligue des champions: un coup d'oeil

L’impact de Montréal jouent mardi leur premier match en quarts de finale de la ligue des champions. C’est le dernier parcours en ligue des champions CONCACAF d’une équipe canadienne. C’est un pays qui a vu des performances exceptionnelles et mémorables, mais n’a pas encore été le domicile d’un champion de la ligue des champions.

Le prédécesseur à la ligue des champions, la coupe des champions, a seulement vu la participation de deux équipes canadiennes depuis son apparition en 1962. Les deux équipes venaient de la ligue nationale canadienne de soccer, qui n’existe pas depuis 1997. C’est à dire que c’est seulement depuis 2008 que des clubs canadiens se sont fait connaître en Amérique de Nord, Centrale et les Caraïbes. Voici les cinq fois que des clubs canadiens ont apparu en quarts de finale:



2009 Montréal

Le premier parcours remarquable est venu lors de la première édition de la Ligue des Champions, en 2008-09. C’est un tournoi dont les partisans de l’Impact se souviendront bien. D’abord, ils faut se rappeler qu’à cette époque le Bleu-blanc-noir faisait encore partie de la USL et ont dû surmonter Toronto FC de la MLS pour se qualifier au tournoi. Ils ont terminé la phase de groupes en deuxième place avec autant de points que les champions éventuels; CF Atlante. Les Montréalais ont été appariés avec Santos Laguna en quart de finale où ils ont continué à impressionner. 56 000 étaient présents au Stade Olympique pour témoigner une victoire de 2-0 contre les Mexicains dans le match aller. Le match retour à Torreón a aussi bien commencé, mais une chute dramatique en deuxième demie, dont deux buts en minutes additionnelles a donné une victoire cumulative de 5-4 à leur adversaire. C’était la première défaite déchirante pour un club canadien, mais aussi un excellent début pour le pays en Ligue des champions.

2012 Toronto FC

En 2012, Toronto a été la première équipe canadienne à atteindre les demi-finales. Ils ont impressionné en phase de groupe contre Pumas UNAM, FC Dallas et Tauro FC (Panama), pour se qualifier aux quarts de finale contre LA Galaxy. Leur match aller au Rogers Centre où ils ont fait un match nul a attiré 48 000 spectateurs. Une victoire dans le match retour leur a qualifié pour les demi finales contre Santos Laguna, qui terminera encore une fois un rêve canadien. Le match aller des demi-finales au BMO Field a été joué à BMO Field qui comptait que 19 000 spectateurs, mais les ontariens menaient la ronde jusqu’à le deuxième demie au Mexique.

2015 Impact de Montréal

C’est un des moments dans l’histoire de l’Impact dont on parle le plus. Le parcours magique de l’Impact il y a 5 ans avait chaque élément d’un compte de fées jusqu’à la deuxième demie du match retour de la finale. Leur premier grand moment est venu quand Cameron Porter a marqué dans la dernière minute du match retour pour battre CF Pachuca et causer un état de jubilation dans le Stade Olympique et les 38 000 présents. Une victoire contre LD Alajuelense du Costa Rica les à vu affronter le détenant record du titre continental ainsi que de la ligue mexicaine; Club América. Ils ont encore une fois impressionné en faisant un match 2-2 au Estadio Azteca quand plusieurs s’attendaient à ce que la ronde soit décidée après le premier tour. L’impact a fait croire ses partisans dans le match retour avec un but en première demie de Andrés Romero, mais ont finalement été battu après une remontée de Club América. Malgré une conclusion au goût amer, il y a eu beaucoup de nouveau terrain parcouru en arrivant à la finale. Les 61 quelques milles qui ont rempli le Stade Olympique ce jour d’Avril ont créé un moment spécial pour le soccer canadien qu’on espère revoir avant très longtemps.

2017 Vancouver Whitecaps

Dans seulement leur deuxième participation dans la compétition, les Whitecaps ont gagné chaque match en phase de groupe contre Sporting Kansas City et Central FC (Trinité et Tobago) pour atteindre les quarts de finale. Après une ronde victorieuse contre NY Red Bulls en quart de finale où un jeune Alphonso Davies de 16 ans a marqué le but gagnant, ils ont fait face à Tigres du Mexique. Ils ont perdu le match aller de la demi finale 2-0 et ont marqué tôt dans le match retour mais n’ont pas pu produire une remontée à BC Place.

Malgré leur succès et les grandes équipes affrontées, la compétition n’a pas raisonné autant avec les Vancouverois qu’il avait à Montréal deux années plus tôt. Dans le match retour de la demi-finale à BC Place, la foule comptait que 16 000 personnes. Les partisans des Whitecaps attendent encore la troisième participation de leur club dans la grande compétition. S’ils veulent faire un retour ils devront donner plus d’importance au Championnat canadien, où ils se sont faits éliminés l’an passé par Cavalry FC.

2018 Toronto FC

Quelques mois après avoir gagné le championnat MLS et avoir apporté la coupe au nord de la frontière pour la première fois, Toronto a embarqué sur une campagne qui leur mènerait à un doigt du trophé de la Ligue des champions. C’était la première anné du nouveau format qui a vu l’abolition de la phase de groupe et l’addition de 8es de finale. C’est là ou les rouges ont commencé, en battant les Colorado Rapids pour s’avancer aux quarts de finale contre Tigres. Des victoires chez eux et des performances impressionnantes à Monterrey, et ensuite à la capitale mexicaine les à vu gagner le quart de finale et battre Club América en demi finale. Après un match aller décevant à BMO Field devant 30 000 personnes, Toronto a gagné 2-1 dans le match retour de la finale pour forcer des tirs au but, mais Jonathan Osorio et Michael Bradley n’ont pas réussi à garder leurs tirs assez bas, ce qui a été la la différence finalement entre eux et Chivas Guadalajara. Malgré une défaite en finale, les trois tours contre des clubs mexicains ont prouvé que les équipes canadiennes et de MLS peuvent jouer au niveau des équipes mexicaines.

Faible représentation

Toronto et Montréal sont encore les deux dernières équipes de la MLS a avoir atteint la finale. Cependant, le Canada n’a encore qu’une place dans le tournoi, tandis que les États-Unis en ont 4. La principale raison est que pour avoir plus qu’une équipe dans la Ligue des Champions, les équipes doivent qualifier à travers d’une ligue, tandis q’au Canada le championnat canadien détermine le représentant. Plus d’équipes pourraient qualifier à travers la Première Ligue Canadienne, mais cela ne comprendrait pas les trois équipes MLS. La PLC envoit présentement une équipe à la ligue Concacaf, un tournoi qui sert de qualification pour la Ligue des champions.

C’est à dire que pour le moment, c’est l’Impact qui peuvent continuer à écrire l’histoire canadienne. Il y a des raisons à croire que l’Impact peuvent avancer encore une fois aux derniers tours de la compétition, mais avant de penser aux demi-finales et aux clubs Mexicains, ils doivent battre CD Olimpia du Honduras dans ce qui pourrait être un autre moment mémorable de cette compétition.

Impact de Montréal v CD Olimpia – Stade Olympique, mardi 10 Mars 20h00

TV: RDS/TSN Avant-match 19h30

