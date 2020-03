Faux départ: l’Impact n’arrive pas à s’imposer en premier match des quarts de finale

Avant le début du match de ligue des champions mardi soir au Stade Olympique entre CD Olimpia et l’Impact de Montréal, il y avait un aire de confiance autour de l’équipe recevante. Les experts prédisaient une victoire aux alentours de 2-0 contre un adversaire vu comme favorable. En fait, CD Olimpia est la seule équipe qui reste dans le tournoi à part des équipes MLS et mexicaines et c’est leur première apparition en quarts de finale. C’est un adversaire qui n’a pas pu emmener quelques uns de ses joueurs titulaires à cause de problèmes de visa. Cependant, c’est aussi un adversaire qui a éliminé les champions de MLS et dont l’entraîneur en chef de l’Impact répète est plus qu’une étape à passer pour atteindre les demi-finales. Peut-être il fallait plus de cet humilité dès le départ.

Dès le début du match, l’Impact contrôlait la balle et la plupart du jeu. Corrales et Brault-Guillard s’avançaient et les trois défenseurs de centre étaient dans la demie opposante pour des bonnes périodes de temps. Avec la balle l’Impact semblait contrôler le match, et il avait la balle la plupart du temps.

Dans la 11e minute le gardien Edrik Menjivar d’Olimpia a subi une blessure et n’a pas pu continuer de jouer. Après un délai de quelques minutes il a été remplacé par Alex Güity. C’était un coup aux plans des visiteurs, mais ils n’étaient pas distraits. Dès la reprise du jeu, Leonardo Garrido, le seul des onzes d’Olimpia qui n’était pas Hondurien, a trouvé l’attaquant Jerry Bengtson avec une passe verticale. Bengtson s’est retrouvé seul avec Diop, qui a pu toucher la balle avec sa main mais ce n’était pas assez pour faire dévier la balle, qui a bondi dans le but.

L’Impact a continué à mener le jeu avec celui que tout le monde était excité de voir joueur, Victor Wanyama, contrôlant le jeu de sa position de milieu défensif. L’Impact avait 62% de possession dans la demie, mais seulement 2 tirs, aucun d’entre eux cadrés.

De l’autre côté, les attaquants Honduriens Bengtson et Benguche attendaient sur la ligne défensive de l’impact que Olimpia gagne la balle et joue des passes directes vers l’avant. Leur vitesse en transition causait des problèmes pour les défenseurs Montréalais, et en 23e minute ils ont quasiment eu un deuxième but mais Diop a sorti de son but pour bloquer la touche de Bengston, qui aurait trouvé un filet non gardé.

C’était dans la 40e minute que le deuxième but est venu. Après un corner de l’Impact, Olimpia a récupéré la balle et ont dénombré l’Impact dans une autre transition. Cette fois c’était Benguche qui a reçu une passe et a dépassé Zachary Brault-Guillard pour finalement mettre le tir dans le côté du but pour donner les Honduriens un avantage choquant.

Jorge Benguche célèbre après avoir marqué le deuxième but pour son équipe.

La meilleure chance de l’Impact dans la demie est venu dans les minutes additionnelles sur un corner où Romell Quioto a presque atteint le centre avant le gardien substitut des Honduriens. Malgré avoir dominé la balle, Montréal n’arrivait pas à créer des chances très dangereuses. Il faut dire que les trois meilleures chances de la demie sont venus du côté d’Olimpia.

À mi-temps Thierry Henry a dit à ses joueurs de frapper plus et centrer tôt et ils ont écouté. Il y a eu un changement à mis-temps; Okwonkwo a remplacé Brault-Guillard. Brault-Guillard était un des joueurs les plus dangereux de l’Impact dans ses 45 minutes, en trouvant souvent de l’espace sur l’aile droite. Le changement signalait aussi une nouvel alignement. L’impact a changé à une défense à 4 et a joué la deuxième demie avec trois attaquants à la place de deux.

Dans plus d’un sens c’était une nouvelle équipe de l’Impact qui a ressorti du vestiaire, puisqu’elle avait une plus grande détermination d’attaquer et ça n’a pas pris longtemps qu’on voient les résultats. Dans la 47e minute Saphir Taider a envoyé une reprise de volée dans la partie supérieure du but d’au moins une trentaine de mètres. Le Stade Olympique palpitait et le match est revenu en vie.

L’Impact prenait finalement les risques nécessaires pour défaire la défense déterminée de Olimpia. Okwonkwo sur l’aile droite causait toutes sortes de problèmes aux adversaires. S’il ne courait pas dans l’espace derrière les défenseurs, il centrait vers les autres attaquants.

Dans la 58e minute, Anthony Jackson-Hamel a remplacé Maxi Urruti et il était motivé. Dans la 75e minute, Ballou Tabla, qui venait juste de remplacer Quioto, a trouvé la tête de Jackson-Hamel avec un centre du côté gauche. La tête de l’attaquant a passé juste à côté du deuxième poteau. La foule de 20 000 et quelques était sur ses pieds et sentait un autre but venir.

L’impact continuait à pousser, et cinq minutes plus tard s’est produit un événement surprenant. Une autre tête de Jackson-Hamel a frappé le bras de Maylor Nuñez et l’arbitre a appelé un tir de pénalité pour l’Impact. Il n’existe pas de VAR dans la ligue des champions Concacaf, alors l’arbitre pouvait seulement consulter son assistant pour un second point de vue. Après une discussion, l’arbitre a reviré la décision. C’était curieux puisque l’arbitre a semblé faire signe à son assistant avant l’appel initial, mais après leur discussion il a changé d’avis. Il faut dire que dans le monde du foot en ne voit pas souvent des appels qui sont changés sans VAR. Peu importe la raison, l’Impact n’a pas eu son tir de onze mètres et Henry s’est restreint d’en parler après le match. L’Impact n’a pas arrêté de mettre la pression, mais n’ont pas trouvé le deuxième but.

Dans le temps additionnel de la deuxième demie, Olimpia est venu proche d’en ajouter un troisième sur une autre contre-attaque. Même si les buts en première demie ont été causées par des “erreurs d’école”, comme dit Henry, la chance juste avant le dernier sifflet était un rappel qu’il ne faut pas sous estimer les dangers posés par l’attaque d’Olimpia.

Orji Okwonkwo

Okwonkwo a entré à mi-temps et faisait partie de presque chaque attaque. Il commençait souvent dans une position plus reculée et cherchait soit à centrer rapidement où a courir aux défenseurs opposants avec la balle. Le fait qu’il est le joueur du match en ayant seulement joué une demie démontre à quel point ce fût un match de deux demies pour l’Impact.

Le Kényan Victor Wanyama sera exposé à des conditions différentes lors du match retour.

Avec une défaite de 2-1, le Bleu-blanc-noir se donne du travail à faire lors de leur match retour qui sera contesté dans des conditions beaucoup moins favorables pour les Montréalais. Le côté positif est que l’Impact a montré des moments où il était dominant. Il reste un autre 90 minutes à la série et si l’Impact peut jouer un match complet, il se donnera des bonnes chances d’avancer.

“Vous avez vu des actions ce soir… Il faut essayer de continuer, d’avancer, de jouer encore plus comme ça beaucoup plus longtemps.” Thierry Henry

L’Impact a l’avantage de pouvoir se reposer cette fin de semaine. Olimpia, contrairement, joue un match contre leur rivaux Motagua cette fin de semaine. Néanmoins, l’entraîneur-chef d’Olimpia a dit qu’ils vont déployer un effectif alternatif dans leur match de championnat national afin d’avoir leurs meilleurs joueurs en bonne forme pour le match de retour de la ligue des champions. Peu importe, une chose est certaine mardi prochain; l’Impact prendra leur adversaires très sérieusement.

CD Olimpia v Impact de Montréal – Mardi 17 Mars à 20h00 HE, Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula

